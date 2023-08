Drie minderjarige verdachten opgepakt voor brandstichting in Sint-Lievens-Houtem: "Buren zagen ze wegrennen"

Morgen is het Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart. Een feestdag én voor een deel van onze streek ook Moederdag. Want niet alleen in Antwerpen, ook in onder meer Beveren worden de moeders in de bloemetjes gezet. De bloemisten daar zijn al volop in de weer met de voorbereidingen voor morgen. Want dan worden er de hele dag door bloemen verkocht. De omzet die ze draaien voor Moederdag in augustus is zelfs groter dan die in mei.