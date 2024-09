Drie mensen gewond na frontale aanrijding in Aspelare

In Aspelare, bij Ninove, zijn vanmiddag drie mensen gewond geraakt bij een verkeersongeval. Op de Geraardsbergsesteenweg kwam het iets voor drie uur tot een frontale aanrijding tussen twee voertuigen. De bestuurder en de passagier van een van de aangereden auto's raakten geklemd in hun wagen. Ze moesten door de brandweer uit het voertuig bevrijd worden. In totaal raakten er drie mensen gewond. Ze werden allemaal naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere verzorging.