Drie mannen met jerrycan steken auto in brand in Buggenhout

In Buggenhout is gisterenavond een wagen volledig uitgebrand. De auto werd in brand gestoken, het zou om een afrekening gaan. Een getuige zag hoe drie mannen met een jerrycan uit een steegje in de Visstraat liepen en brandstof over de geparkeerde wagen goten. De drie mannen zijn daarna gevlucht in een auto met een Franse nummerplaat. Ook een huis naast de brandende wagen liep heel wat schade op. De rolluiken en een dakgoot smolten volledig weg en ook de voordeur raakte zwaar beschadigd. De brandweer kon verhinderen dat de vlammen oversloegen op andere wagens. De politie voert een onderzoek en heeft al enkele mensen verhoord.