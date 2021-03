Drie jongens van 17 uit Beveren en Antwerpen worden verhoord voor moord op David

In het onderzoek naar de moord op een 42-jarige man uit Sinaai zijn drie minderjarigen opgepakt. Het gaat om drie jongens van 16 en 17 jaar uit Beveren en Antwerpen. Eén van hen had zich zondagochtend al vrijwillig aangeboden bij de politie. Hij werd verhoord over de feiten en wordt vandaag voorgeleid voor de jeugdrechter in Antwerpen.

Afgelopen nacht hebben ook de twee andere verdachten zich aangeboden bij de politie. Het gaat om een 17-jarige jongen uit Verrebroek en een 16-jarige jongen uit Kieldrecht. Ook zij worden momenteel verhoord.





Het slachtoffer David P. zou via een datingapp een nachtelijk afspraakje hebben gemaakt met de jongens in een park in Beveren. Daar aangekomen werd hij aangevallen en vermoord. Zijn bebloede lichaam werd zaterdagochtend aangetroffen door een fietser. Ook zijn wagen stond in de buurt geparkeerd. Hij is mogelijk het slachtoffer geworden van 'gaybashing' of homohaat. Het parket geeft voorlopig geen uitsluitsel over de ware toedracht van de moord. Volgens het parket liggen alle pistes nog open.