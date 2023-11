Drie huiszoekingen in Ninove rond het onderzoek naar terreuraanslag op de Zweedse voetbalsupporters

In het onderzoek naar de terreuraanslag die op 16 oktober het leven kostte aan twee Zweedse voetbalsupporters zijn maandag drie personen opgepakt. De drie personen werden door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst. 'In het kader van het dossier van het federaal parket betreffende de terroristische aanslag van 16 oktober in Brussel waarbij twee Zweedse voetbalsupporters werden vermoord, hebben er maandagochtend vijf huiszoekingen plaatsgevonden', zegt parketwoordvoerder Eric Van Duyse aan Belga. 'Drie huiszoekingen vonden plaats in Ninove, een in Sint-Joost-ten-Node en een in Elsene. Drie personen werden van hun vrijheid beroofd voor verhoor', gaat de parketwoordvoerder verder. 'Twee van hen werden door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld van moord in een terroristische context en deelname aan de activiteiten van een terroristische groep. De derde werd in verdenking gesteld van inbreuken op de wapenwet. Ze zijn alle drie onder aanhoudingsbevel geplaatst.'

De aanslag vond op maandagavond 16 oktober plaats, kort na 19 uur, aan het Saincteletteplein in het centrum van Brussel. De schutter, Abdesalem Lassoued, opende eerst het vuur op een taxi en vervolgens op de vluchtende passagiers van die taxi. Die passagiers vluchten de inkomhal van een gebouw in, maar Lassoued volgde hen, en schoot hen daar neer. Na de schietpartij begon een klopjacht op de dader, die al kort na de feiten in een filmpje op sociale media de aanslag opeiste. Dinsdagochtend 17 oktober iets na 8 uur werd de man uiteindelijk neergeschoten in een drankgelegenheid in Schaarbeek. In het onderzoek werd eerder al een man uit Tervuren onder aanhoudingsbevel geplaatst die, volgens het federaal parket, in verband kan gebracht worden met het wapen dat gebruikt werd tijdens de terreuraanslag. Volgens zijn advocaat ontkent de man elke betrokkenheid bij de aanslag.