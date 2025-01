In de Ninoofse deelgemeente Okegem zijn drie mensen gisterenavond afgevoerd naar het ziekenhuis, na een ongeval op de Aalstersesteenweg. Een voertuig met drie inzittenden kwam in de gracht terecht, tegen een stenen duiker. Het voertuig liep aanzienlijke schade op en de steenweg was voor een tijdlang voor een deel afgesloten.