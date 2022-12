Drie gewonden na frontale klap op N41 in Dendermonde

We blijven in het verkeer, want in Aalst zorgt de zoveelste aanpassing van het circulatieplan voor heel wat kritiek van de oppositie. Sinds deze week is in de Vaartstraat, in het centrum van de stad, opnieuw tweerichtingsverkeer toegelaten. Maar Groen betreurt die wijziging. Ze zorgt niet alleen voor een onveilige situatie, met deze nieuwe aanpassing wordt het circulatieplan volgens de partij nog verder afgebouwd. De grote schuldige in hun ogen: de N-VA van burgemeester Christoph D'Haese.