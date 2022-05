Mobiliteit en Verkeer Drie gewonden bij zwaar verkeersongeval in Dendermonde

Op het kruispunt van de Vlassenbroekbrug en de Mechelsesteenweg in Dendermonde heeft zich zondagavond een zwaar ongeval voorgedaan. In totaal vielen er drie gewonden waarvan een vrouw er toch wel ernstig aan toe was. Een hond die in een van de voertuigen zat overleefde de klap niet. Het staat vast dat een van de voertuigen door het rode licht moet gereden zijn. Daarbij werden nog twee andere auto’s geraakt. De brandweer van Dendermonde moest een zwaargewonde vrouw uit het voertuig helpen. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht net als twee kinderen maar die zijn gelukkig licht gewond. Ook een vierde auto zou licht geraakt zijn bij het ongeval. In een voertuig overleefde een hond het ongeval niet, hij vloog door de klap tegen de voorruit. Het kruispunt was geruime tijd versperd voor het verkeer.