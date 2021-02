En eindigen doen we in Sint-Niklaas. Want als u denkt dat u Prins Laurent deze namiddag in de Knaptandstraat hebt zien fietsen, dan vergist u zich niet. Prins Laurent is er vlakbij een nieuwe fietswinkel komen openen, waar hij zowaar vaste klant is. De Monseigneur is een fervent fietser, zeker nu door corona. Hij komt regelmatig in Sint-Niklaas winkelen, onder andere om fietsen te kopen voor z'n hele gezin.