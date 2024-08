Drie gewonden bij botsing op N41 in Elversele

Bij een stevige botsing gisteravond op de N41 in Elversele, bij Temse, zijn er drie gewonden gevallen. Op de N41, in de richting van Hamme, stond een file nadat daar een auto in panne was gevallen. Een bestuurster had die file te laat gezien en botste op haar voorligger. Zij raakte gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis in Sint-Niklaas. Ook de twee inzittenden van de aangereden auto werden voor verzorging naar het Vitaz-ziekenhuis overgebracht.