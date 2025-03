Drie gewonden bij aanrijding van auto met motor in Sint-Niklaas

Op de Gentse Baan, de N70 in Sint-Niklaas, zijn vanmorgen drie gewonden gevallen bij een verkeersongeval. Net voor het kruispunt met de Weverstraat kwam een auto in aanrijding met een motor. De twee mensen op de motor kwamen daarbij zwaar ten val. De passagier raakte daarbij zwaargewond, de bestuurder raakte lichtgewond. De bestuurster van de auto verkeerde in shock. Drie ziekenwagens en een MUG-team kwamen ter plaatse. Het ongeval zorgde in de ochtendspits voor heel wat verkeershinder.