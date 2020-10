Drie gewonden bij aanrijding tussen auto en lijnbus in Sint-Niklaas

Hopelijk was u op de hoogte en hebt u eraan gedacht, want vandaag heeft de politie overal in onze regio driftig geflitst. Het was vandaag dan ook de dertiende flitsmarathon. De eerste wel van dit jaar, want de flitsmarathon van april kon niet doorgaan wegens corona. Corona heeft trouwens geen invloed op ons rijgedrag. Er zijn evenveel overtreders, ook al zijn er minder wagens op de baan.