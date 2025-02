Drie geparkeerde bestelwagens branden uit in Lokeren

In de Roggemansdreef in Lokeren zijn afgelopen nacht drie geparkeerde bestelwagens uitgebrand. Buurtbewoners hoorden rond middernacht enkele knallen, vermoedelijk veroorzaakt door de banden die ontploften. Toen de opgeroepen brandweer niet veel later aankwam, stonden twee bestelwagens volledig in brand en was het vuur net overgeslagen op een derde, kleiner voertuig. De brand was na een tiental minuten onder controle, maar veroorzaakte wel een grote rookontwikkeling die een tijdje in de buurt bleef hangen. De oorzaak zou een technisch defect geweest zijn aan een van de drie voertuigen. Niemand raakte gewond.