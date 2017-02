In het internaat van het Mariagaard-instituut in Wetteren is gisterennamiddag een leerling van 16 zwaargewond geraakt, tijdens een spelletje laser-shooting met de opvoeders. Het ongeval gebeurde in de kruipkelder van een technische ruimte van het internaat. Tijdens het spel is er een loodzwaar deksel van een keldergat op het hoofd van de jongen dichtgeslagen. De politie onderzocht wat er precies gebeurde en ook de arbeidsinspectie kwam ter plaatse, maar alles wijst dus op een ongeval. De jongen is geopereerd in het UZ in Gent en wordt in een kunstmatig coma gehouden.