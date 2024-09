Drie enorme windmolens in Berlare komen er voorlopig niet

Er komen voorlopig geen extra windmolens in Berlare. De Vlaamse Overheid heeft een vergunningsaanvraag geweigerd. De firma Aspiravi en uitbater Engie hadden een omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van drie windturbines. Die zouden er komen langs de E17, aan de Heikantstraat. Het gemeentebestuur had al een ongunstig advies gegeven, en de Vlaamse overheid is dat advies gevolgd. De buurtbewoners halen opgelucht adem, want zij hadden eerder al bezwaren ingediend tegen de plannen.