Pop- en rockklassiekers in Zottegem dus. Maar liefhebbers van het stevigere dance-genre konden gaan feesten op Festiloco in Ninove, of op Fantasia Festival in Hamme. De vier podia van Fantasia liepen helemaal vol met maar liefst 15.000 bezoekers. De organisatie blikt tevreden terug, en zorgde ook voor enkele bijzondere combinaties: zoals Natalia en Hardstyle-DJ Mark With a K samen op één podium.