Drie cipiers gewond na zwaar geval van fysiek geweld in gevangenis van Beveren

In de Kolshoekstraat in Stekene is vrijdagmiddag een drugslab ontmanteld. Het zou gaan om een labo voor de aanmaak van synthetische drugs. Dat was ondergebracht in een een weekendhuisje vlakbij de E34 en het Stropersbos, vlakbij de Nederlandse grens. Het is niet duidelijk of er verdachten zijn aangehouden. Zowel de politie als het parket communiceren voorlopig niet over de zaak.