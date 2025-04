En dan maken we kennis met Dribbel. Een golden retriever uit Lokeren, die sinds kort aan de slag is bij jeugdhulporganisatie Emmaüs in Antwerpen. Dribbel werd opgeleid bij Canisha vzw uit Lokeren, en bij Hachiko in Merelbeke. De zorghond moet troost en ondersteuning bieden aan kinderen die om verschillende redenen niet langer thuis kunnen verblijven.