Dranghekken beveiligen Dender in Aalst tijdens carnaval: "Zoveel mogelijk voorkomen dat feestvierders in het water sukkelen"

De stad Aalst plaatst tijdelijk dranghekkens langs de Dender om te vermijden dat er mensen in het water terechtkomen tijdens Aalst carnaval. In het verleden is dat al gebeurd, met een dode tot gevolg. Ook de scheepvaartpolitie zal geregeld patrouilleren op de Dender. Om carnaval in goede en veilige banen te leiden, zet de stad ook extra manschappen in, met name de federale reserve van de politie.