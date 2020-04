Drama in Stekene: jongeman van 19 dodelijk gegrepen door auto

De veiligheidsraad kijkt voor die maatregelen uiteraard naar de situatie in de ziekenhuizen. Laat ons de cijfers van de grote ziekenhuizen in onze streek er eens bijnemen. De afgelopen 24 uur stierven er in totaal 5 mensen aan COVID-19. Vier slachtoffers vielen er te betreuren in de Aalsterse ziekenhuizen. Ook in het Sint-Niklase AZ Nikolaas viel er nog één dodelijk slachtoffer. Ten opzichte van gisteren liggen er 18 besmette personen minder in het ziekenhuis. Het totaal daalt naar 236. De grootste daling is er in de Aalsterse ziekenhuizen. Daar zijn er nu 14 coronapatiënten minder opgenomen. Ook het AZ Nikolaas en het AZ Sint-Elisabeth in Zottegem zien het aantal COVID-patiënten verder dalen. Het AZ Sint-Blasius moet helaas één patiënt extra opvangen. De druk op intensieve is zo goed als overal stabiel, behalve in Aalst. Daar komen er 3 patiënten bij op intensive care. 56 mensen in totaal zijn kritiek.En intussen zitten we aan 774 genezingen. 25 mensen mochten naar huis de afgelopen 24 uur. In het Aalsterse Ibis Hotel verblijven er nu 19 mensen in schakelzorg. Ook daar mochten vandaag weer 2 mensen weer naar huis.