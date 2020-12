Onze provincie heeft er met Jumbo een nieuwe supermarktketen bij. In Beveren is vanochtend de eerste Oost-Vlaamse winkel geopend van deze Nederlandse retailgigant. De supermarkt is 1.800 vierkante meter groot, en daarmee voorlopig de grootste winkel van Jumbo, en er werken nu al zo'n 70 mensen. Jumbo opende in november vorig jaar z'n eerste van ondertussen acht winkels in ons land. De ambitie is om te groeien naar 100 vestigingen. De vergunning om er één te bouwen in bijvoorbeeld Ronse is intussen ook al rond.