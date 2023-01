Douane doet er alles aan om ook het eigen personeel weg te houden van drugscriminaliteit: "Vier van onze collega's zitten in de cel"

Opschudding en ook wel wat ongeloof in delen van Haaltert en Denderleeuw gisteravond. Heel wat mensen zagen plots een grote kudde paarden over de wegen galopperen. Een twintigtal paarden was uitgebroken uit een manege in de buurt, en was begonnen aan een kilometerslange vlucht. Daarbij steken ze zelfs op een bepaald moment de drukke expressweg N45 over. Maar als bij wonder gebeuren er, op één gesneuvelde auto na, nergens zware ongevallen en raakte er ook niemand gewond.