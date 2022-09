Douane doekt illegale sigarettenfabriek in opbouw op in Wetteren

Een jongen van 15 die dinsdag op klaarlichte dag een apotheek heeft overvallen is opgepakt door de politie. De verdachte kon geld buitmaken en vluchten, maar werd niet veel later gevat door een gealarmeerde patrouille. Eerder dit jaar stelde de politie van Ninove nog een cameranetwerk voor waar ook de federale politie gebruik van kan maken. Deze kreeg de patrouille bijstand van andere lokale ploegen en van de politiezone Denderleeuw-Haaltert. De apotheker had onder dreiging van een mes de kassa moeten openen. De minderjarige ging er met het geld vandoor, maar kon wat later worden opgepakt op basis van de persoonsbeschrijving. Hij is door de jeugdrechter in een jeugdinstelling geplaatst.