Ook de bouwsector wapent zich tegen tegen de zoveelste hitteperiode. Bouwunie roept aannemers en werfleiders op om maatregelen te nemen. De sectorfederatie herinnert de werkgevers ook aan hun plichten. Bouwbedrijven moéten namelijk bij hitte koele dranken ter beschikking stellen en hun werknemers beschermen tegen de zon. Bijvoorbeeld door schaduwplekken te maken met doeken of zeilen. Bouwvakkers moeten een hoofddeksel én een zonnebril kunnen opzetten. Best passen ze ook de werkorganisatie wat aan, bijvoorbeeld door vroeger te beginnen of meer pauzes in te lassen. Wie met materialen werkt die extra gevoelig zijn aan de hoge temperaturen, zoals asfalt of beton, kan indien nodig tijdelijke werkloosheid aanvragen.