Dorpscafé in Melsele moet sluiten na aanslepende ruzie met buurman

Ondernemersorganisatie UNIZO en Markant vzw hebben gisteravond de Womed-Award uitgereikt. Dat is een prijs die vrouwen in de bedrijfswereld bekroont. Eén van de laureaten is Marie Van den Broeck uit Aalst. Zijn wint de award in de categorie 'Belofte'. Tijdens haar studies voor industrieel ingenieur ontwerper startte ze haar eigen zaak 'My Add On'. Ze gaat constant op zoek naar snufjes die de mensen het leven gemakkelijker kunnen maken. Marie is gestart met siliconen opzetstukjes voor over krukken en rollators of rolstoelen. Die zorgen ervoor dat het comfortabeler is in gebruik, maar ook leuker om naar te kijken. In de handvaten zitten ook magneetjes die ervoor zorgen dat je een omgevallen kruk makkelijk weer kan oprapen. Marie maakt onder andere ook tools om je bed makkelijker op te maken. Al na enkele jaren kent het bedrijf een groot succes.