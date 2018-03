Nieuws Doortocht van het Kruis van De Passie door Dendermonde

In Dendermonde heeft dit weekend het Kruis van De Passie zijn doortocht gemaakt. De Passie is een openluchtspektakel waarin bekende Vlaamse acteurs de laatste dagen van Jezus opvoeren. De Passie vindt om de twee jaar plaats, dit jaar in Lier. Het enorme kruis, dat deel uitmaakt van de opvoering, wordt nu te voet van de vorige locatie in Ieper naar de nieuwe locatie in Lier gedragen.