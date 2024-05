Doorgang Sint-Gertrudiskerk Wetteren opnieuw mogelijk voor zwakke weggebruiker

In Sint-Lievens-Houtem gaat er vanaf vanavond dan toch terug een beeld staan van Bernadette, aan de Lourdesgrot in deelgemeente Vlierzele. Het oude beeld van de heilige Bernadette is enkele maanden geleden van zijn plaats verdwenen, en is nog altijd niet teruggevonden. Bernadette is het meisje dat halverwege de 19de eeuw in het Franse Lourdes een verschijning zag van de heilige Maria. De Mariagrot is een belangrijk symbool in Vlierzele. Het nieuwe beeld wordt vanavond ingezegend en aan de rots geplaatst.