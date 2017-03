Nieuws Doorbraak in dossier aanlegsteiger Liefkenshoek

Er is een doorbraak in het dossier van de aanlegsteiger aan Fort Liefkenshoek in de Waaslandhaven. Over het herstellen en heraanleggen van die steiger aan de Schelde is heel wat jaren onderhandeld. Vooral de financiering was altijd het probleem. Maar het Beverse gemeentebestuur heeft nu van het kabinet van minister Ben Weyts vernomen dat er een akkoord is over de veerdienst tussen Lillo, op de rechteroever, en Liefkenshoek. De frequentie van die dienst zou worden opgedreven, en dat was een belangrijke voorwaarde voor het Antwerpse havenbedrijf om er mee in te investeren.