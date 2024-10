Op 20 november worden de feiten gereconstrueerd, op de parking van het AZ Sint-Blasius. Zo wil de onderzoeksrechter meer inzicht verschaffen in hoe alles daar verlopen is. Het parket kwalificeert de feiten als onopzettelijke doodslag. De vrouw van het slachtoffer denkt dat er ten minste sprake is van doodslag. Ook haar advocaat zegt dat er sprake is van voorbedachtheid.