Donderdag geen speelpleinwerking in Denderleeuw wegens te heet

De verwachte extreme temperaturen zorgen er intussen ook voor dat er hier en daar activiteiten worden stopgezet. Zo zal er donderdag in Denderleeuw bijvoorbeeld geen speelpleinwerking zijn. De lokale jeugddienst en speelpleincoördinatoren hebben beslist om donderdag een dagje de deuren te sluiten, en dat uitgerekend op de 'dag van de animator'. Maar volgens de diensten is het onverantwoord om de kinderen in die extreme hitte buiten te laten spelen, zeker op locaties waar er te weinig schaduwplekken zijn, zoals dat in Denderleeuw het geval is. De speelpleinwerking hoopt daarbij te kunnen rekenen op het begrip van de ouders. In de gemeenten waar er wel speelpleinwerking is, en dat is voorlopig overal elders in de streek wel het geval, krijgen de kinderen extra bescherming tegen de zon en de warmte.