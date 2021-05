Iedereen kijkt er naar uit: naar dat eerste terrasje morgen. Maar de horeca-uitbaters werden vandaag geconfronteerd met een verrassende regel in het ministerieel besluit daarover. Er mogen geen plexischermen geplaatst worden tussen de tafels. Er moet anderhalve afstand tussen de tafels zijn. En dat komt bij sommigen hard aan. Velen hebben geïnvesteerd in schermen en hebben er ook voor hun reservaties rekening mee gehouden. Nu mensen afbellen is voor de meesten geen optie. Maar in veel steden zullen de schermen wel oogluikend toegelaten worden. Dat is onder andere het geval in Aalst en in Sint-Niklaas.