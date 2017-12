“Wie wintj de stoet en wie goot er bankroet?”. Dat is de titel van een nieuw gezelschapsspel dat bedacht is door de Aalsterse carnavalgroep Nem Na. Bij het spel, dat een kruising is tussen Monopoly en ganzenbord, is het de bedoeling om als groep een wagen te bouwen en mee te rijden in de carnavalstoet. Maar onderweg zijn er heel wat valkuilen. Zo moet er voldoende geld in de kas zitten, pas je best op met de malsjans-kaarten en kan je natuurlijk ook altijd motorpech hebben tijdens de stoet.