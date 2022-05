Doelstelling van extra 1.000 regentonnen in Zuid-Oost-Vlaanderen is gehaald

In Sint-Niklaas is holebi-boegbeeld Wim Raes opnieuw met de dood bedreigd, dit keer in zijn eigen tuin. Het is al de derde keer dat dit gebeurt. Ook een jaar geleden was de voorzitter van de holebi-vereniging Tiszo al eens bedreigd, op straat. Vorige zondag getuigde Raes nog in het TV Oost Nieuws dat het werk nog lang niet gedaan is. Dat gebeurde ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de vzw. Vandaag is hij dus zelf opnieuw het slachtoffer van homohaat.