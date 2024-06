Doelman Jelle Merckx staat ook volgend seizoen in doel bij Lokeren-Temse

Transfernieuws bij Lokeren-Temse. Doelman Jelle Merckx staat ook volgend seizoen tussen de palen in het Daknamstadion. Hij tekent bij voor een een jaar plus ook een optie op een extra seizoen. Merckx speelt al twee seizoenen voor Lokeren-Temse. Hij promoveerde twee keer op een rij mee met de club. Middenvelder Yannick Reuten verlaat dan weer Lokeren-Temse, hij trekt naar eerste nationaler Thes Sport. Reuten kwam vorig jaar over van RFC Luik en speelde 24 matchen voor Sporting Lokeren-Temse. Hij wist daarbij vier keer te scoren.