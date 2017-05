In Sint-Niklaas is de 52ste editie van Puivelde Koerse gereden. Vorig jaar pakte wereldkampioen veldrijden Wout van Aert daar de zege, maar dit jaar is hij er niet bij. Toppers zoals Nikki Terpstra en Oliver Naesen stonden wel aan de start. Die laatste heeft trouwens goede herinneringen aan Puivelde Koerse, want het was drie jaar geleden zo goed als de start van zijn profcarrière. Maar uiteindelijk is het zijn jongere broer Lawrence die de koers vandaag heeft gewonnen.