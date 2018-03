Doel niet meer op nieuwe havenkaart vermeld: "Kinderachtig!"

Stanny De Vlieger uit Sint-Niklaas is kandidaat om Catherine De Bolle op te volgen als commissaris-generaal van de federale politie. De Vlieger is momenteel gerechtelijk directeur van de federale gerechtelijke politie in Antwerpen, en houdt zich vooral bezig met de strijd tegen terreur en drugs. Eerder was hij speurder bij de gerechtelijke politie in Mechelen. Nu is hij één van de vijf kandidaten om Catherine De Bolle op te volgen. Zij wordt de nieuwe topvrouw bij Europol. De federale politie wil in mei een opvolger hebben.