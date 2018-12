En we blijven nog even in de kerstsfeer. Want aan het Aalsterse Belfort kan je vanaf vrijdag op of zeg maar in de 'Sapin Magique' gaan zitten, een reusachtige draaiende kerstboom die dienst doet als kermisattractie. Je kan zoals je ziet in één van de vele kerstbollen gaan zitten en zo door de lucht zweven. De draaimolen wordt ongetwijfeld dé kerstattractie in Aalst dit jaar. Een ritje in één van de kerstballen kost 3 euro. Tickets zijn vanaf vrijdag te koop.