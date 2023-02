Doel Festival krijgt tweede editie

Wordt roken binnenkort verboden in onze provinciale domeinen? De provincie onderzoekt alleszins of het mogelijk is om een algemeen rookverbod in te voeren. Dat is wel een complexe oefening, want elk provinciaal domein is anders en heeft momenteel z'n eigen regeltjes. Er zijn zwemzones of wandelgebieden, maar ook terrassen van horecazaken. Tegen het einde van het jaar wil de provincie een beslissing nemen.