Doel Festival en gemeente Beveren reageren op protest Jan Creve

En we gaan eruit met wat showbizznieuws. Want een koffiebranderij uit Aalst heeft een koffie op de markt gebracht voor zanger-accordeonist Johan Veugelers. Die koffie werd deze ochtend voorgesteld bij koffiebranderij Wilmotte. Wilmotte telt al 3 generaties koffiebranders, en heeft bijna 60 jaar ervaring in de koffie-industrie. Aanleiding voor de 'Johan Veugelers Koffie' is de nieuwe koffiesong van de Vlaamse artiest. Begin deze maand bracht hij de single 'Koffie Koffie Hier' uit. Het lied wordt gezien als een opvolger van het bekende lied 'Eén Kopje Koffie' van VOF De Kunst. Dat nummer is al 35 jaar oud intussen. De koffiebranders van Wilmotte vinden het een hele eer om deze blend te maken. En de koffie viel in de smaak.