Doel Festival en gemeente Beveren blikken terug op een geslaagde eerste editie

In Wetteren is het mysterie van het verdwenen Reuzenpaar al iets duidelijker geworden. Het genootschap 'KeereWeerom' zit achter de verdwijning. Dat heeft het vandaag zelf bekendgemaakt in een brief aan burgemeester Albert De Geyter. Zoals u gisteren kon zien in ons nieuws, zijn Reus en Reuzin sinds zondag verdwenen uit de Sint-Gertrudis-kerk van Wetteren. De hele verdwijningszaak houdt de gemeente in de ban. Maar alles wijst dus op een ludieke actie, die de viering van de 400 jaar oude reuzen en het Reuzenspektakel op 15 oktober in de verf moet zetten. Het genootschap 'KeereWeerom' spiegelt zich aan de diefstal van het paneel ‘De Rechtvaardige Rechters’ van het Lam Gods in Gent. Met de actie spreken de 'ontvoerders' de hoop uit dat het gemeentebestuur in de toekomst iets voorzichtiger zou omspringen met haar reuzen.