Doel: Door nieuwe stapelkranen kan DP World de containercapaciteit gevoelig en duurzaam verhogen

In de Schelde zit er een pak meer plastic dan we denken. Meer zelfs dan in de Noordzee. Dat blijkt uit een onderzoek van het Vlaams Instituut voor de Zee. De aanwezigheid van plastic in het Scheldewater verschilt heel hard tussen de zoete, de brakke en de zoute gedeeltes van de Schelde. Hoe dichter naar de zee, hoe zouter het water, en hoe minder plastic. De Schelde in onze streek is zoet. Daar zit er veel meer plastic in het water. De waarden van het plastic in het oppervlaktewater liggen daar vier tot acht keer hoger, dan in de andere delen van de Schelde. Op de rivierbodem zijn de verschillen kleiner. De cijfers tonen aan dat de Schelde in onze streek sterk vervuild is. Maar langs de andere kant leren we ook dat de Schelde niet de grootste aanvoerder is van plastic naar de zee. Want de concentraties nemen af hoe dichter je bij de zee komt. En dat is belangrijk voor het nemen van maatregelen.