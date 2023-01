Doel 4 blijft langer open: kernkabinet zet licht op groen voor akkoord met Engie

Het kernkabinet is het eens geraakt over het akkoord met uitbater Engie over het langer openhouden van de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3. "Engie kan morgen beginnen met de voorbereidende werken om ervoor te zorgen dat de twee kerncentrales tegen de winter van 2026 klaar zijn om heropgestart te worden", zo verklaarde premier Alexander De Croo (Open VLD) maandagavond op een persconferentie. "Dat gaat dan niet om de spreekwoordelijke spade die in de grond gaat, maar de opstart van een aantal studies. Om te beginnen zal er een milieu-effectenrapport worden gemaakt. Er zal ook studiewerk rond de veiligheid worden opgestart. Dat zijn de elementen die cruciaal zijn om de centrales te verlengen voor de winter van 2026."

Er wordt ook een gemeenschappelijke structuur opgestart om de twee reactoren te beheren. "De Belgische Staat en Engie worden elk voor 50 procent aandeelhouders", aldus De Croo. Het akkoord dat met energiebedrijf Engie gesloten werd met betrekking tot de verlenging van de levensduur van kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 vormt "een hoeksteen" voor de energiebevoorradingszekerheid van ons land. "Vandaag zitten we al in een situatie dat ons land andere landen helpt. Ons land exporteert nu al elektriciteit, wij zorgen er onder meer voor dat er bijvoorbeeld in Duitsland geen tekorten zijn."