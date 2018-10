Het onderzoek naar het dramatische ongeval in de Antwerpse Pelikaanstraat gisteren loopt nog volop. Bij de instorting van een stelling is daar een metser om het leven gekomen, z'n collega raakte lichtgewond. De werf waar de stelling stond is van aannemer Cordeel uit Temse. De slachtoffers zijn werknemers van een onderaannemer, het bouwbedrijf Smits uit Oelegem. De stelling is er drie maanden geleden geplaatst door stellingbouwer Altrad-Balliauw. De constructie was veilig, zeggen ze ook bij Cordeel. Hoe het ongeval dan wel is kunnen gebeuren is nog niet bekend. De resultaten van het onderzoek worden pas over zowat twee maanden verwacht.