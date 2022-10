Doel 2 stilgevallen na defect in nucleair gedeelte

Ook de stad Dendermonde neemt maatregelen om de energiefactuur naar beneden te krijgen. En vooral sporters zullen die ingrepen voelen. Zo wordt de verwarming van het water in zwembad Olympos een graadje lager gezet. Want om het zwembadwater op temperatuur te houden, is heel wat energie nodig. Het buitenbad blijft gesloten tot aan de paasvakantie. Ook in de sporthallen wordt het frisser. In de omnisportzalen zal het niet warmer worden dan 16 graden, in de polyvalente zalen 18 en in de kleedkamers 19 graden. De thermostaat overal een graadje lager zetten, is goed voor een besparing van 7 procent energie, zo berekende de stad.