Doe mee aan de TV Oost Wandelrally

Trek alvast uw wandelschoenen aan, want deze zomer kan u weer deelnemen aan onze TV Oost Wandelrally.

Misschien heeft u het al gezien. Deze keer doorkruist onze wandeltocht Ninove. Voor wie het concept niet kent, onze Wandelrally is een soort wandelzoektocht die u langs de mooiste plekjes in Ninove loodst. De wandeling is 8 kilometer lang en je mag er zo lang over doen als je wil. En uiteraard kan een terrasje niet ontbreken. Deelnemen kost 5 euro, en wie weet wint u misschien een mooie prijs.