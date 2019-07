Dodentocht gaat opnieuw door centrum Buggenhout

De 50ste editie van de Dodentocht, begin volgende maand, gaat dit jaar opnieuw dwars doorheen het centrum van de gemeente Buggenhout. De Dodentocht is een wandeltocht van 100 kilometer met start en aankomst in Bornem. Een deel van het traject loopt door onze regio, langs Opdorp en Buggenhout, en vanaf dit jaar dus ook opnieuw dwars doorheen het centrum van Buggenhout. Ook de zogenaamde 'hel van Londerzeel' wordt opnieuw in het parcours opgenomen, hoewel die weg er nu al heel wat minder slecht bij ligt dan vroeger. Het herwerkte parcours van deze 50ste editie is een knipoog naar het verleden.