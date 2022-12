Dodelijke steekpartij in Berchem leidt naar rivaliserende bende in Aalst

In Berchem bij Antwerpen is een jongen van 16 jaar omgekomen na een steekpartij op straat, en daarbij zou er een link zijn met Aalst. De politie heeft twee daders uit Aalst opgepakt. Dat bevestigt burgemeester Christoph D'Haese. Het zou om een afrekening gaan tussen een Antwerpse bende en een Aalsterse bende. Een derde betrokken persoon is nog voortvluchtig. In Aalst wordt er in ieder geval versterking opgeroepen voor het politiekorps, want represailles vanuit Antwerpen zijn niet uitgesloten. In ons nieuws van morgen, komen we hier zeker op terug.