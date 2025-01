Deze ochtend, iets na tien, is een autobestuurder van 83 om het leven gekomen nadat hij werd gegrepen door een trein. Dat gebeurde in de Bareelstraat in Idegem, een deelgemeente van Geraardsbergen. Woordvoerder van politiezone Geraardsbergen/Lierde, Karolien De Turck, stelt de eerste feiten vast. Vanavond in het TV Oost Nieuws om 18u30, krijgt u het volledig verslag.