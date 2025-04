Dodelijk verkeersongeval in Zwijndrecht: motorrijder sterft na frontale aanrijding

Op de Krijgsbaan in Zwijndrecht is deze middag een motard om het leven gekomen bij een zwaar ongeval. De motor knalde frontaal op een wagen en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De motorrijder kwam van de rotonde aan de tramterminus. Net voorbij de brug over de spoorweg zou hij bij een manoeuvre in aanraking zijn gekomen met een andere wagen. Door de botsing werd de motor weggeslingerd en kwam die op het andere rijvak terecht, waar het tot een frontale aanrijding kwam met een auto uit de tegenovergestelde richting. De klap was bijzonder zwaar. De hulpdiensten probeerden de motorrijder nog te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse. Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. De Krijgsbaan is afgesloten voor het verkeer in beide richtingen.