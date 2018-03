Nieuws Dodelijk ongeval aan Deurganckdok

Vanmiddag iets over 2, is in de Waaslandhaven een man om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. Het ongeval gebeurde op de kaai van containerterminal DP World aan het Deurganckdok. Een matroos kwam er bij het aanmeren gekneld te zitten tussen de trossen en het schip de E.R. London. Een 277 meter lang containerschip dat vaart onder de vlag van Liberia. De hulpdiensten konden enkel nog het overlijden van de man vaststellen. De identiteit van het slachtoffer is voorlopig nog niet gekend.